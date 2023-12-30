РФ устроила адскую ночь в Херсоне: первые подробности (фото)

В городе есть разрушение, но обошлось без жертв.

Российские военные за прошедшие сутки из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град", танков, зенитных установок, авиации и дронов выпустили по территории Херсонской области 536 снарядов, по Херсону — 24.

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

"Херсон. Ночью город был под ударом российско-иранских дронов типа "Shahed". Попали по административному зданию – оно уничтожено практически дотла. Также в окрестных домах взрывной волной выбило окна", — написал он.

Оккупанты обстреляли Херсон / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В общей сложности за сутки армия РФ 108 раз обстреляла Херсонщину, била по жилым кварталам.

В ОВА также сообщили о попадании в гуманитарный штаб в Бериславском районе, а также в объект критической инфраструктуры, общежитие и организацию по обслуживанию лифтов в Херсоне.

В результате российской вооруженной агрессии пять человек получили ранения разной степени тяжести.

Ранее Наталья Гуменюк сообщила, что россияне в ночь на 30 декабря снова атаковали юг ударными беспилотниками. На этот раз сконцентрировались больше на Херсонщине. Дроновая атака юга продолжалась почти четыре часа.

"В последнее время они пытаются давить именно таким образом, поскольку мы отбрасываем их дальше и дальше, огневые позиции россиянам разворачивать сложнее", — сказала Гуменюк.

Читайте ведущие новости: