РФ влаштувала пекельну ніч у Херсоні: перші подробиці (фото)

У місті є руйнування, але минулося без жертв.

Російські військові упродовж минулої доби з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, зенітних установок, авіації та дронів випустили по території Херсонської області 536 снарядів, по Херсону — 24.

Про це в Telegram повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Херсон. Вночі місто було під ударом російсько-іранських дронів типу "Shahed". Влучили по адміністративній будівлі – вона знищена практично вщент. Також у навколишніх будинках вибуховою хвилею повибивало вікна", - написав він.

Окупанти обстріляли Херсон / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Загалом за добу армія РФ 108 разів обстріляла Херсонщину, била по житлових кварталах.

В ОВА також повідомили про влучання у гуманітарний штаб у Бериславському районі, а також в об'єкт критичної інфраструктури, гуртожиток та організацію з обслуговування ліфтів у Херсоні.

Внаслідок російської збройної агресії п'ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Раніше Наталя Гуменюк повідомила, що росіяни в ніч проти 30 грудня знову атакували південь ударними безпілотниками. Цього разу сконцентрувались більше на Херсонщині. Дронова атака півдня тривала майже чотири години.

"Останнім часом вони намагаються тиснути саме в такий спосіб, оскільки ми відкидаємо їх далі і далі, вогневі позиції росіянам розгортати складніше", — сказала Гуменюк.

Читайте провідні новини: