У ЗСУ розповіли про загрозу удару з Чорного моря: в акваторії три ракетоносії

У морі одне надводне судно та два підводні човни.

Станом на ранок суботи, 30 грудня, ракетоносії продовжують бойове чергування в Чорному морі. Наразі в акваторії чергують вісім бойових кораблів.

Про це повідомили у Facebook Військово-морські сили Збройних сил України

Зазначається, що в Чорному морі є три носії "Калібрів". Їхній загальний залп сягає до 16-ти ракет.

Очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що усі три ракетоносії залишаються на своїх позиціях - це надводний "Адмірал Макаров" і два підводних човни.

"Втрачати пильності не варто. Треба пам'ятати, що пуски з підводних човнів виявити складно, на реагування може бути лише кілька хвилин. Отже, треба дослухатися до сигналів повітряної тривоги. Ми ретельно відстежуємо ситуацію. Поки що підготовки до ударів з моря ми не фіксували, але вони можуть статися будь-якої миті, тому що ракетоносії готові, споряджені. Вони недаремно вийшли на бойове чергування", - наголосила вона.

Як повідомлялося, у Чорному морі на ворожій морській міні підірвалося цивільне судно під прапором Панами. судно мали завантажити зерном в одному з дунайських портів. Балкер втратив хід і керування, а на верхній палубі виникла пожежа.

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