В ВСУ рассказали об угрозе удара с Черного моря: в акватории три ракетоносителя

В море одно надводное судно и две подводные лодки.

По состоянию на утро субботы, 30 декабря, ракетоносители продолжают боевое дежурство в Черном море. В акватории дежурят восемь боевых кораблей.

Об этом сообщили в Facebook Военно-морские силы Вооруженных сил Украины

Отмечается, что в Черном море есть три носителя "Калибров". Их общий залп достигает до 16 ракет.

Глава объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что все три ракетоносителя остаются на своих позициях — это надводный "Адмирал Макаров" и две подводные лодки.

"Терять бдительности не стоит. Надо помнить, что пуски с подлодок обнаружить сложно, на реагирование может быть всего несколько минут. Следовательно, нужно прислушаться к сигналам воздушной тревоги. Мы тщательно отслеживаем ситуацию. Пока подготовки к ударам с моря мы не фиксировали, но они могут произойти в любой момент, потому что ракетоносители готовы, снаряжены. Они не зря вышли на боевое дежурство", — подчеркнула она.

Как сообщалось, в Черном море на вражеской морской мине взорвалось гражданское судно под флагом Панамы. судно должны были загрузить зерном в одном из дунайских портов. Балкер потерял ход и управление, а на верхней палубе возник пожар.

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