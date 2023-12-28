В Украине подорожал кофе: где эспрессо стоит больше всего

Дороже всего чашечка кофе стоит в Одесской области.

Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину произошел резкий скачок цен на кофе. Так, средняя стоимость эспрессо в стране выросла с 20 до 28 грн только в течение 2022 года.

В среднем по Украине чашка эспрессо стоит 30 грн, сообщает Опендатабот, ссылаясь на исследования Poster POS.

Дороже всего чашка кофе стоит на Одесчине (36 грн), в Донецкой области (35 грн) и Харьковщине (32 грн).

Самые низкие цены на эспрессо зафиксированы в Хмельницкой (21 грн), Сумской (23 грн), Житомирской и Винницкой областях – по 24 грн соответственно.

Индекс Эспрессо – экономический показатель, используемый для измерения стоимости стандартной порции эспрессо в разных городах мира. Он может быть полезен для сравнения уровня цен и стоимости жизни в разных местах.

Эспрессо является основной составляющей каждого кофейного напитка, поэтому его стоимость оказывает непосредственное влияние на цену любого напитка в кафе.

Ранее стало известно, что в следующем году цены на основные продукты в Украине останутся стабильными, но только украинского производства.

Читайте ведущие новости дня: