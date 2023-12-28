В Україні здорожчала кава: де еспресо коштує найбільше

Під час повномасштабного вторгнення РФ до України відбувся різкий стрибок ціни на каву. Так, середня вартість еспресо в країні зросла від 20 грн до 28 грн лише протягом 2022 року.

Усередньому по Україні філіжанка еспресо коштує 30 грн, повідомляє Опендатабот, посилаючись на дослідження Poster POS.

Найдорожче філіжанка кави коштує на Одещині (36 грн), Донеччині (35 грн) та Харківщині (32 грн).

Найнижчі ціни на еспресо зафіксовано на Хмельниччині (21 грн), Сумщині (23 грн), Житомирщині та Вінниччині – по 24 грн відповідно.

Індекс Еспресо – економічний показник, який використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Він може бути корисним для порівняння рівня цін і вартості життя в різних місцях.

Еспресо є основною складовою кожного кавового напою, тож його вартість безпосередньо впливає на ціну будь-якого напою у кавʼярні.

Раніше стало відомо, що наступного року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними, але лише українського виробництва.

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