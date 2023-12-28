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Кім Чен Ин готується до війни: наказав своїм військам прискоритися - Reuters

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Кім Чен Ин готується до війни: наказав своїм військам прискоритися - Reuters

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин / Фото: Associated Press

Лідер КНДР заявив, що потрібно прискоритися, аби "протистояти безпрецедентним конфронтаційним крокам США".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав своїй армії, промисловості боєприпасів і сектору ядерної зброї прискорити підготовку до війни. 

Про це повідомило державне інформаційне агентство KCNA, передає Reuters.

Зазначається, що лідер заявив, що потрібно прискоритися, аби "протистояти безпрецедентним конфронтаційним крокам США". Це він сказав, говорячи про напрямки політики на новий рік на ключовій зустрічі керівної партії.

Окрім того, Кім сказав, що Пхеньян нібито розширить стратегічне співробітництво з "антиімперіалістичними незалежними" країнами.

"Він (Кім - ред.) поставив бойові завдання для Народної армії та промисловості боєприпасів, ядерної зброї та секторів цивільної оборони для подальшого прискорення підготовки до війни, - цитує KCNA лідера КНДР.

Видання нагадує, що Північна Корея розширює зв’язки з Росією. Вашингтон звинувачує Пхеньян у постачанні військового обладнання Москві для використання у війні з Україною, тоді як Росія надає технічну підтримку, щоб допомогти Північній Кореї розширити свій військовий потенціал.

Як повідомляли раніше, США попередили КНДР, що застосування ядерної зброї призведе до кінця режиму Кім Чен Ина.

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Дата публікації
Перегляди
1647
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