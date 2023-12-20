Снаряди з КНДР стали неприємним сюрпризом для росіян — експерт

Отримані Росією з Північної Кореї артилерійські снаряди дуже поганої якості і буває детонують прямо у дулах гармат.

Про це в коментарі “24 каналу” розповів військовий експерт Роман Світан.

За його словами, окупантам на добу потрібно 10-12 тисяч снарядів, але російська промисловість спроможна виробляти лише близько 7 тисяч боєприпасів. Тому вони й змушені закуповувати боєприпаси в КНДР - переважно китайського виробництва.

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"Там немає північнокорейських снарядів, вони просто йдуть через Північну Корею – це все китайський мотлох. Не можуть поряд стояти поняття "китайське" та "якість". Все, що китайське – це сміття, яке йде в Росію", – зауважив експерт.

Використання неякісних боєприпасів, пояснює він, призводить до того, що снаряди розривають дула та навіть вбивають артилерійські розрахунки. Окрім того, навіть при вдалому пострілі важко добитися точності стрільби. Тому їх вистрілюють так, щоб накрити одразу велику площу, а не завдають точкових ударів.

“Росіяни працюють за радянським підходом накриття цілі, тобто площинною. Точково навіть не пробують працювати. Їхнє завдання – кудись туди відстріляли максимальну кількість снарядів”, – наголосив Роман Світан.

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Такі артобстріли, зауважив експерт, спостерігали в Бахмуті, Мар'їнці та промзоні Авдіївки і для таких атак китайські снаряди, отримані через КНДР, гарантовано підходять.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2023 року військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що окупаційна армія Росії отримала перші партії снарядів від Північної Кореї.

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