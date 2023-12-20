Снаряды из КНДР стали неприятным сюрпризом для россиян — эксперт

Полученные Россией из Северной Кореи артиллерийские снаряды очень плохого качества и бывают детонируют прямо в дулах пушек.

Об этом в комментарии "24 канала" рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, оккупантам в сутки нужно 10-12 тысяч снарядов, но российская промышленность способна производить около 7 тысяч боеприпасов. Поэтому они и вынуждены закупать боеприпасы у КНДР – преимущественно китайского производства.

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"Там нет северокорейских снарядов, они просто идут через Северную Корею – это все китайский хлам. Не могут рядом стоять понятия "китайское" и "качество". Все, что китайское – это мусор, который идет в Россию", – заметил эксперт.

Использование некачественных боеприпасов, объясняет он, приводит к тому, что снаряды разрывают стволы и даже убивают артиллерийские расчеты. Кроме того, даже при удачном выстреле трудно добиться точности стрельбы. Поэтому их выстреливают так, чтобы накрыть сразу большую площадь, а не наносят точечные удары.

“Россияне работают по советскому подходу по накрытию цели, то есть площадью. Точечно даже не пробуют работать. Их задача – куда-то туда отстреляли максимальное количество снарядов”, – подчеркнул Роман Свитан.

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Такие артобстрелы, заметил эксперт, наблюдали в Бахмуте, Марьинке и промзоне Авдеевки, и для таких атак китайские снаряды, полученные через КНДР, гарантированно подходят.

Напомним, в конце октября 2023 военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что оккупационная армия России получила первые партии снарядов от Северной Кореи.

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