Був Антон, став Тоня: ухилянт "змінив стать", щоб втекти за кордон

Які тільки цікаві нові схеми не придумають ухилянти, щоб уникнути призову і перетнути кордон незаконно.

В Україні ухилянт "змінив стать", щоб втекти за кордон.

Про це на брифінгу розповів заступник начальника штабу – начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Матвійчук.

"Цікавий випадок був – підробка медичних документів. Чоловік призовного віку стверджував і потім офіційно отримав в органах РАЦС документ, що змінив стать на жіночу. Був Антон, а став Тоня. Проте насправді стать він не змінював – тільки медичні документи. Такі цікаві нові схеми, щоб уникнути призову і перетнути кордон незаконно", – каже прикордонник.

За його словами, ухилянти стали рідше використовуватися схему виїзду за кордон за системою "Шлях".

Проте наразі спостерігається збільшення випадків виявлення фіктивних шлюбів із жінками з інвалідністю та багатодітними матерями, щоб виїхати за кордон.

Раніше повідомлялося, що у Житомирі засудили студентку через шлюб із чоловіком-ухилянтом.

Також ми писали, що на Львівщині засудили жінку, яка вийшла заміж за чоловіка-родича, щоб той виїхав за кордон.

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