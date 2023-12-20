У Житомирі засудили студентку через шлюб із чоловіком-ухилянтом: що сталось

У Житомирі до іспитового терміну засудили студентку третього курсу з 1 групою інвалідності. Її визнали винною в укладенні фіктивного шлюбу, щоб вивести чоловіка-ухилянта за кордон.

Про це йдеться у вироку Богунського районного суду міста Житомира.

За даними суду, дівчина з інвалідністю погодилась на пропозицію своєї знайомої вийти заміж за чоловіка, щоб той міг виїхати за кордон. За це студентці пообіцяли заплатити 1500 доларів.

Дівчина у Житомирі в серпні 2022 року вийшла заміж за чоловіка. У вересні 2022 року студентка отримала 800 доларів, решту їй пообіцяли заплатити після перетину кордону. Тоді ж усіх фігурантів справи затримала поліція.

Підозрювана провину визнала та погодилась на співпрацю зі слідством.

Суд визнав дівчину винною за ч.3 ст.332 КК України та засудив її до 5 років позбавлення волі, замінивши цей термін на 2 роки іспитового.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, в Україні засудили жінку, яка вийшла заміж за чоловіка-родича, щоб той виїхав за кордон.

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