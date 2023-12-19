Створюють хибне враження про мобілізацію – Міноборони про проблему з ухилянтами

У Міноборони наголосили, що серед військовозобов'язаних кількість ухилянтів не є настільки великою, як може скластися враження після публікацій у ЗМІ.

На ухилянтів звертають занадто багато уваги у ЗМІ, що може скластися хибне враження про перебіг мобілізації.

Про це в ефірі телемарафону начальник управління преси та інформації Міноборони, офіцер Збройних сил Ілларіон Павлюк.

"Є якісь люди, яки ухиляються. Є законні способи з ними працювати і відповідно вони або несуть відповідальність, або вони припиняють ухилятися. Але ми на них настільки багато концентруємося, що ми мимоволі створюємо враження, що це якась істотна частина, ледь не більшість. Це дуже небезпечно, так точно не є", – наголосив Павлюк.

Нагадаємо, що народна депутатка від "Слуги народу" Мар’яна Безугла розповіла про заплановані зміни до мобілізації та військової служби.

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