Кім Чен Ин розгрозився завдати ядерного удару - Reuters

Північна Корея заявила, що нещодавно провела випробування своєї найновішої міжконтинентальної балістичної ракети

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян "без вагань" завдасть ядерної атаки, якщо ворог спровокує його за допомогою ядерної зброї.

Про це повідомило державні ЗМІ, передає Reuters.

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Зазначається, що Кім зробив це попередження під час зустрічі з солдатами, які працюють у військовому ракетному бюро, і привітав їх із нещодавнім запуском Пхеньяном міжконтинентальної балістичної ракети (МКБР).

Він сказав, що випробування "продемонструвало лояльність і міцну позицію збройних сил і було чітким поясненням режиму наступальної протидії та еволюції ядерної стратегії та доктрини КНДР, щоб не зволікати навіть з ядерним нападом, коли ворог провокує його за допомогою ядерної зброї".

Видання нагадує, що цього тижня Північна Корея заявила, що в понеділок провела випробування своєї найновішої міжконтинентальної балістичної ракети, "щоб оцінити бойову готовність своїх ядерних сил проти ворожості США, яка наростає". У Сполучених Штатів, Південної Кореї та Японії засудили дії КНДР.

Нагадаємо, за даними США, КНДР передала Росії чергову партію зброї для війни проти України.

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