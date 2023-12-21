Ким Чен Ын разгрозился нанести ядерный удар — Reuters

Северная Корея заявила, что недавно провела испытание своей новейшей межконтинентальной баллистической ракеты.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян "без колебаний" нанесет ядерную атаку, если враг спровоцирует его с помощью ядерного оружия.
Об этом сообщили государственные СМИ, передает Reuters.
Отмечается, что Ким сделал это предупреждение во время встречи с солдатами, работающими в военном ракетном бюро, и поздравил их с недавним запуском межконтинентальной баллистической ракеты Пхеньяном (МКБР).
Он сказал, что испытание "продемонстрировало лояльность и прочную позицию вооруженных сил и явилось четким объяснением режима наступательного противодействия и эволюции ядерной стратегии и доктрины КНДР, чтобы не медлить даже с ядерным нападением, когда враг провоцирует его с помощью ядерного оружия".
Издание напоминает, что на этой неделе Северная Корея заявила, что в понедельник провела испытания своей новейшей межконтинентальной баллистической ракеты, "чтобы оценить боевую готовность своих ядерных сил против нарастающей вражды США". В Соединенных Штатах, Южной Корее и Японии осудили действия КНДР.
Напомним, по данным США, КНДР передала России очередную партию оружия для войны против Украины.
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