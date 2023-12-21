Ночью в Хмельницкой области раздались взрывы: детали от ОВА

Тревога в области продолжалась почти полтора часа.

Ночью против 21 декабря во время воздушной тревоги в Хмельницкой области силы противовоздушной обороны сработали по российским беспилотникам.

Об этом сообщил первый заместитель главы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Сегодня ночью во время сигнала "воздушная тревога" на территории Хмельницкой области одной из мобильных групп уничтожен один вражеский БПЛА типа "Shahed", — говорится в сообщении.

Тюрин отмечает, что информации о травмированных, погибших и повреждении имущества не поступало.

К слову, воздушная тревога в Хмельницкой области продолжалась с 22:52 20 декабря до 00:13. Воздушные силы сообщали о движении БПЛА в Хмельницкую область.

Как сообщалось, ночью российские беспилотники снова атаковали Украину. Зафиксированы пуски 35 "Shahed-136/131". ПВО удалось сбить 34 из 35 выпущенных ударных БПЛА.

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