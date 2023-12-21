В Киевской области во время атаки беспилотников сработало ПВО

Воздушная тревога была отменена в Киевской области в 00:02.

Киевская областная военная администрация сообщила, что во время очередной атаки БПЛА в Киевской области по ним отработали силы противовоздушной обороны.

Также читайте Атака "Shahed": подробности ночного массированного обстрела Украины

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской ОВА.

"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — говорится в сообщении.

Отметим, что воздушная тревога была отменена в Киевской области в 00:02.

Напомним, ранее сообщалось, что Красный Крест сообщил о полностью разрушенном составе с гуманитарной помощью на Херсонщине из-за обстрела.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт рассказал о тактике борьбы с БПЛА.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.