В Киевской области во время атаки беспилотников сработало ПВО

Воздушная тревога была отменена в Киевской области в 00:02.
Киевская областная военная администрация сообщила, что во время очередной атаки БПЛА в Киевской области по ним отработали силы противовоздушной обороны.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской ОВА.
"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", — говорится в сообщении.
Отметим, что воздушная тревога была отменена в Киевской области в 00:02.
Напомним, ранее сообщалось, что Красный Крест сообщил о полностью разрушенном составе с гуманитарной помощью на Херсонщине из-за обстрела.
Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт рассказал о тактике борьбы с БПЛА.
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