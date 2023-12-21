На Київщині під час атаки безпілотників спрацювала ППО

Повітряна тривога була скасована на Київщині о 00:02.

Київська обласна військова адміністрація повідомила, що під час чергової атаки БпЛА на Київщині по них відпрацювали сили протиповітряної оборони.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужба Київської ОВА.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що повітряна тривога була скасована на Київщині о 00:02.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Червоний Хрест повідомив про повністю зруйнований склад із гуманітарною допомогою на Херсонщині через обстріл.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт розповів про тактику боротьби з БпЛА.

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