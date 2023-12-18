Окупанти з артилерії обстріляли приватне підприємство в Херсоні (відео)

Підприємство розташоване в одному з житлових кварталів.

Російські окупанти завдали удару з артилерії по Херсону. Загарбники обстріли приватне підприємство.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, окупанти обстріляли в одному з житлових кварталів міста приватне підприємство.

“На жаль, травми несумісні з життям отримав 40-річний охоронець, який перебував на робочому місці”, - сказав Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що окупаційна армія Росії 17 грудня атакувала Херсон та область. Внаслідок атаки загинув пенсіонер, також було поранено поліцейських.

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