Сили ППО збили всі безпілотники, які атакували Київ — КМВА

Сили ППО збили усі ударні безпілотники, якими російські загарбники намагались атакували Київ.

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Всі БпЛА були збиті на підльоті до міста, повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Він повідомив, що за попередньою інформацією, безпілотники заходили до столиці з південного напрямку, з акваторії Чорного моря, пролетівши Одеську, Кіровоградську та Черкаську області.

"Силами і засобами ППО усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва. (остаточно тип та кількість — у звітах Повітряних Сил). За попередніми даними оперативного зведення — у столиці без жертв та руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни почали застосовувати "модернізовані Шахеди": в чому їхня відмінність.

Крім того, ми раніше інформували, що захисники отримали нові дрони Scythe, які стануть відповіддю росіянам на іранські Shahed.

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