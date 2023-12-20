Силы ПВО сбили все атаковавшие Киев беспилотники — КМВА

Силы ПВО сбили все ударные беспилотники, которыми российские захватчики пытались атаковать Киев.

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Все БПЛА были сбиты на подлете в город, сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Он сообщил, что, по предварительной информации, беспилотники заходили в столицу с южного направления, из акватории Черного моря, пролетев Одесскую, Кировоградскую и Черкасскую области.

"Силами и средствами ПВО все вражеские дроны были поражены еще на подлете в Киев. (окончательно тип и количество — в отчетах Воздушных Сил). По предварительным данным оперативной сводки — в столице без жертв и разрушений", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне начали применять "модернизированные Шахеды": в чем их отличие.

Кроме того, мы ранее информировали, что защитники получили новые дроны Scythe, которые ответят россиянам на иранские Shahed.

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