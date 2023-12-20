WSJ рассказала подробности обмена Медведчука на "азовцев"

Украина до последнего момента не доверяла россиянам.

Обмен предателя Виктора Медведчука на украинских пленных, который состоялся 22 сентября 2022 на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Анкары, был довольно сложной операцией.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на турецких и американских чиновников.

Издание сообщает, что этот обмен был более сложным с точки зрения договоренностей, чем российско-американский обмен летчика Константина Ярошенко на морского пехотинца Тревора Рида.

Журналисты пишут, что сначала стороны не хотели начинать диалог по проведению обмена. Украина не доверяла россиянам и требовала, чтобы были установлены находящиеся в плену лица военных.

Обмен произошел только после того, как глава украинской разведки лично поднялся на борт самолета, в котором находились украинские пленные, сфотографировал всех собравшихся и направил фото в Киев.

Издание сообщает, что борт с 10 иностранцами – участниками боевых действий на стороне ВСУ – сопровождал российский бизнесмен Роман Абрамович.

Украина согласилась обменять Медведчука и 56 российских пленных на 215 украинских военных, в том числе пятерых командиров полка "Азов".

Напомним, ранее в АРМА рассказали, что из арестованных активов выставят на продажу после яхты Медведчука.

Кроме того, мы ранее информировали, что имения Медведчука в Киеве и Карпатах до сих пор охраняет полиция.

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