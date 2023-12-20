WSJ розповіло подробиці обміну Медведчука на "азовців"

Україна до останнього моменту не довіряла росіянам.

Обмін зрадника Віктора Медведчука на українських полонених, який відбувся 22 вересня 2022 року на злітно-посадковій смузі в аеропорту Анкари, був доволі складною операцією.

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Про це інформує The Wall Street Journal із посиланням на турецьких та американських чиновників.

Видання повідомляє, що цей обмін був складнішим з точки зору домовленостей, ніж російсько-американський обмін льотчика Костянтина Ярошенка на морського піхотинця Тревора Ріда.

Журналісти пишуть, що спочатку сторони не хотіли починати діалог щодо проведення обміну. Україна не довіряла росіянам і вимагала, щоб були встановлені особи військових, які перебувають у полоні.

Обмін відбувся тільки після того, як голова української розвідки особисто піднявся на борт літака, в якому перебували українські полонені, сфотографував всіх присутніх та направив фото до Києва.

Видання повідомляє, що борт із 10 іноземцями – учасниками бойових дій на боці ЗСУ – супроводжував російський бізнесмен Роман Абрамович.

Зазначимо, що Україна погодилась обміняти Медведчука та 56 російських полонених на 215 українських військових, зокрема пʼятьох командирів полку "Азов".

Нагадаємо, раніше в АРМА розповіли, що з арештованих активів виставлять на продаж після яхти Медведчука.

Крім того, ми раніше інформували, що маєтки Медведчука у Києві та в Карпатах досі охороняє поліція.

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