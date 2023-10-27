Медведчук у Росії придбав собі нову італійську яхту за понад $9 млн

Державний зрадник та кум Путіна Віктор Медведчук після обміну на українських військовополонених перебуває у своїх кремлівських покровителів в Росії та продовжує насолоджуватися розкішним життям. Нещодавно він став власником швидкісної яхти Pershing 9X італійського виробництва вартістю 9 млн 627 тисяч доларів.

Про це в п’ятницю, 27 жовтня, повідомила "Верстка".

За інформацією видання, виробником судна є італійська компанія Ferretti Group. На борту 28-метрової яхти є чотири каюти із 8 спальними місцями. Загалом судно може вмістити до 20 гостей.

Російську митницю яхта під назвою "Amore Mio" пройшла під прапором острівної держави Палау. Її відправником значиться компанія Lavel Fzco з Об'єднаних Арабських Еміратів.

"Одержувачем яхти в Росії вказано АТ "Ренесанс". Згідно з аудиторським висновком від 24 лютого 2021 року, бенефіціарним власником компанії була громадянка України Оксана Марченко - дружина Медведчука", - повідомили у виданні.

Для яхти Медведчука компанія-покупець оформила процедуру "тимчасового ввезення", яка частково звільняє декларанта від сплати митних платежів.

Раніше Віктор Медведчук мав у власності 92-метрову яхту Royal Romance, яка входить до п'ятірки найбільших яхт світу. Орієнтовна вартість – близько $210 млн. У березні 2022 року хорватська поліція заарештувала яхту, а 11 квітня суд передав її АРМА.

Нагадаємо, проросійського політика Віктора Медведчука було затримано у квітні 2022 року в Україні під час спроби втечі за межі держави. Політик перебував під вартою за підозрою в держзраді та сприянні тероризму. За даними української розвідки, саме Медведчука РФ планувала призначити головою Верховної Ради в разі окупації Києва. У вересні 2022 року Медведчука обміняли на 200 українських військовополонених, утримуваних Росією.

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