Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Броньований Mercedes Медведчука загадково зник — “Схеми”

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
412
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Броньований Mercedes Медведчука загадково зник — “Схеми”

Державний зрадник Віктор Медведчук та його броньований Mercedes-Benz / Фото: "Схеми"

Постановою слідчого автомобіль кума Путіна оголосили в розшук.

Українські правоохоронці розшукують броньований Mercedes-Benz S500 4 Matic, який належить обвинуваченому у державній зраді екснардепу Віктору Медведчуку. На цей автомобіль накладено арешт, як і на інше майно кума Путіна, який після обміну на українських полонених тепер перебуває у Росії. 

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на відповідь Офісу генерального прокурора на запит проєкту “Схеми”.

В ОГП підтвердили, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду Львова накладено арешт на майно Віктора Медведчука, зокрема на його автомобіль марки MERCEDES-BENZ S500 4 MATIC 2014 року випуску, держномер АА1937ОІ. Щодо цього  внесено відповідні відомості до Державного реєстру обтяжень рухомого майна. 

“Вказаний автомобіль оголошено у розшук відповідно до постанови слідчого. На теперішній час його місце перебування невідоме”, – йдеться у відповіді Офісу генпрокурора.

У Державному бюро розслідувань, слідчі якого проводили досудове розслідування у справі  Медведчука, відмовилися повідомляти будь-яку інформацію щодо його майна та зниклого автомобіля, зіславшись на таємницю досудового розслідування.

Нагадаємо, що Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні звичаїв війни. У вересні минулого року його обміняли на 200 українських полонених.

На території РФ Медведчук інколи робить різні проросійські заяви, коментуючи війну в Україні. Зокрема, він пропонував завершити війну в Україні за так званим "корейським планом", коли частину держави віддадуть росіянам.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
412
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація