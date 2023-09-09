Броньований Mercedes Медведчука загадково зник — “Схеми”

Українські правоохоронці розшукують броньований Mercedes-Benz S500 4 Matic, який належить обвинуваченому у державній зраді екснардепу Віктору Медведчуку. На цей автомобіль накладено арешт, як і на інше майно кума Путіна, який після обміну на українських полонених тепер перебуває у Росії.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на відповідь Офісу генерального прокурора на запит проєкту “Схеми”.

В ОГП підтвердили, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду Львова накладено арешт на майно Віктора Медведчука, зокрема на його автомобіль марки MERCEDES-BENZ S500 4 MATIC 2014 року випуску, держномер АА1937ОІ. Щодо цього внесено відповідні відомості до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

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“Вказаний автомобіль оголошено у розшук відповідно до постанови слідчого. На теперішній час його місце перебування невідоме”, – йдеться у відповіді Офісу генпрокурора.

У Державному бюро розслідувань, слідчі якого проводили досудове розслідування у справі Медведчука, відмовилися повідомляти будь-яку інформацію щодо його майна та зниклого автомобіля, зіславшись на таємницю досудового розслідування.

Нагадаємо, що Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні звичаїв війни. У вересні минулого року його обміняли на 200 українських полонених.

На території РФ Медведчук інколи робить різні проросійські заяви, коментуючи війну в Україні. Зокрема, він пропонував завершити війну в Україні за так званим "корейським планом", коли частину держави віддадуть росіянам.

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