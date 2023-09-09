Бронированный Mercedes Медведчука загадочно исчез — "Схемы"

Украинские правоохранители разыскивают бронированный Mercedes-Benz S500 4 Matic, принадлежащий обвиняемому в государственной измене экс-нардепу Виктору Медведчуку. На этот автомобиль наложен арест, как и на другое имущество кума Путина, который после обмена на украинских пленных теперь находится в России.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на ответ Офиса генерального прокурора по запросу проекта "Схемы".

В ОГП подтвердили, что постановлением следственного судьи Лычаковского районного суда Львова наложен арест на имущество Виктора Медведчука, в частности, на его автомобиль марки MERCEDES-BENZ S500 4 MATIC 2014 года выпуска, госномер АА1937ОИ. В этом отношении внесены соответствующие сведения в Государственный реестр обременений движимого имущества.

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“Указанный автомобиль объявлен в розыск в соответствии с постановлением следователя. В настоящее время его местонахождение неизвестно”, – говорится в ответе Офиса генпрокурора.

В Государственном бюро расследований, следователи которого проводили досудебное расследование по делу Медведчука, отказались сообщать какую-либо информацию о его имуществе и пропавшем автомобиле, сославшись на тайну досудебного расследования.

Напомним, что Виктор Медведчук подозревается в государственной измене и нарушении обычаев войны. В сентябре прошлого года его обменяли на 200 украинских пленников.

На территории РФ Медведчук иногда делает разные пророссийские заявления, комментируя войну в Украине. В частности, он предлагал завершить войну в Украине по так называемому "корейскому плану", когда часть государства отдадут россиянам.

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