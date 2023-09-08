"С севера угроза будет всегда": эксперт о российских военных в Беларуси

Угрозы с севера будут даже после войны, пока в Беларуси будет править самопровозглашенный президент Лукашенко.

Об этом в рамках единого телемарафона рассказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

"С севера угроза будет всегда, пока есть такой режим, как режим Лукашенко... Даже когда закончится война, все равно будет угроза того или иного типа: либо гибридная, либо террористическая... диверсионная в конце концов. Но то, что россияне там уменьшают свое присутствие... можно говорить, что это для нас плюс, потому что у них и до того не было достаточно сил и средств для того, чтобы осуществлять широкомасштабные наступательные действия, например, для реванша... Киев 2.0 как вариант, то теперь тем более”, – объяснил Александр Коваленко.

По его словам, в Беларуси уменьшается присутствие российских войск — одновременно уменьшается возможность вторжения в Черниговскую и Киевскую области.

Напомним, что российская военная авиация покинула Беларусь.

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