Макс Барских вспомнил, какое будущее ему прочили в детстве: "Это было модно в Херсоне"

Певец Макс Барских вспомнил, как в детстве его семья предсказывала ему совсем другое будущее.

Воспоминаниями о начале своего пути артист поделился во время допремьерного прослушивания своего нового альбома "Зорепад", который также посетила редакция ТСН.ua.

Так, Барских рассказал, что с детства он всегда знал, что хочет петь на сцене. Однако мама и сестра Макса считали, что ему следует выбрать более привычную профессию. Певец родом из Херсона, так что не удивительно, что родные сразу же предложили ему пойти учиться на морскую специальность.

"С самого детства мне всегда говорили "Нет". Я помню, когда заканчивал школу, моя сестра и мама мне говорили идти в мореходку. Это было модно в Херсоне. Говорили, что надо выбирать такую профессию, что будет приносить деньги. Но я понимал, что моя жизнь не о деньгах", – поделился Макс.

Макс Барских в детстве / Фото: instagram.com/max_barskih

Об отсутствии таланта у будущей звезды ему тоже сказала учительница в школе. По мнению преподавательницы, у Барских совсем не было голоса. Однако даже это не остановило юношу на пути к мечте.

"В первом классе мне сказали, что у меня нет голоса. А я думал: "Блин, как так? Я же люблю слушать Backstreet Boys и Бритни Спирс и хочу их петь". Я никогда не думал, что я талантлив. Я просто чувствовал свои мечты", – рассказал Макс.

Макс Барских в детстве / Фото: instagram.com/max_barskih

Напомним, что Макс Барских представил свой первый украиноязычный альбом. Певец собрал в столичном баре коллег, блоггеров и друзей. Как прошла громкая презентация альбома "Звездопад" и кто из звезд пришел поддержать артиста читайте в материале.

Макс Барских / Фото: Пресслужба Макса Барських

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