Макс Барських пригадав, яке майбутнє йому пророкували у дитинстві: "Це було модно в Херсоні"

Співак Макс Барських пригадав, як у дитинстві його родина пророкувала йому зовсім інше майбутнє.

Спогадами про початок свого шляху артист поділився під час допрем'єрного прослуховування свого нового альбому "Зорепад", на який також завітала редакція ТСН.ua.

Так, Барських розповів, що з малечку він завжди знав, що хоче співати на сцені. Однак мама та сестра Макса вважали, що йому слід обрати більш звичну професію. Співак родом з Херсона, тож не дивно, що рідні одразу ж запропонували йому піти навчатися на морську спеціальність.

"З самого дитинства мені завжди казали "Ні". Я пам'ятаю, коли закінчував школу, моя сестра та мама мені казали йти до мореходки. Бо це було модно в Херсоні. Казали, що треба вибирати таку професію, що буде приносити гроші. Але я розумів, що моє життя не про гроші", - поділився Макс.

Макс Барських у дитинстві / Фото: instagram.com/max_barskih

Про відсутність таланту у майбутньої зірки йому також сказала вчителька у школі. На думку викладачки, у Барських зовсім не було голосу. Проте, навіть це не зупинило юнака на шляху до мрії.

"У першому класі мені сказали, що у мене немає голосу. А я думав: "Блін, як так? Я ж люблю слухати Backstreet Boys та Брітні Спірс і хочу їх співати". Я ніколи не думав, що я талановитий. Я просто відчував свої мрії", - розповів Макс.

Макс Барських у дитинстві / Фото: instagram.com/max_barskih

Нагадаємо, що Макс Барських представив свій перший українськомовний альбом. Співак зібрав у столичному барі колег, блогерів та друзів. Як минула гучна презентація альбому "Зорепад" та хто з зірок завітав підтримати артиста читайте в матеріалі.

Макс Барських / Фото: Пресслужба Макса Барських

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