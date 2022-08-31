Скільки потрібно зберігати квитанції про cплату комунальних послуг

Суперечки з постачальниками послуг або керівною компанією можуть виникнути у будь-кого з користувачів послуг. У такій ситуації наявність паперових чи електронних квитанцій стане аргументованим доказом вашої правоти. Скільки років потрібно зберігати квитанції про оплату послуг ЖКГ, читайте у матеріалі ТСН.ua

Незалежно від того, яким способом ви оплачуєте послугу, підтвердженням ваших дій якраз і є платіжна квитанція. Процес оплати гранично спрощений, можна оплатити не виходячи з дому електроенергію, опалення, водопостачання, квартплату одним платежем. Щоб квитанція про сплату послуг мала юридичну силу, в ній повинні бути присутні графи, в яких зазначаються показання засобів обліку, суми до оплати, тобто дані, які можуть знадобитися для підтвердження платежу в ситуації, якщо між сторонами виникнуть суперечки.

Квитанції потрібно зберігати, тому що:

у випадку збою в системі зберігання даних відомості можуть бути загублені, а потім відновлені некоректно або не повністю,

може бути плутанина в платежах, викликана зміною тарифів або іншими обставинами,

трапляються помилки та несумлінність співробітників.

У таких та інших ситуаціях між споживачами та постачальниками може виникнути суперечка, надалі і судовий розгляд. У цьому випадку як доказ оплати послуг приймаються винятково документальні свідчення.

Скільки років зберігати квитанції

Жоден нормативний акт не вказує, як довго потрібно зберігати квитанції з відміткою або чеком про оплату послуг ЖКГ, тому в такому випадку користуються законом про термін давності позовної заяви. Згідно з ним, позовна давність по спорах подібного роду закінчується через 3 роки з моменту виникнення проблемної ситуації.

Цей закон не є перешкодою для прийняття позову судом, але, якщо в суді озвучити даний момент, рішення в 100% випадків буде прийнято на користь споживача послуг.

Компанії намагаються йти на різного роду хитрощі, щоб розширити строки позовної давності. Це відбувається вкрай рідко, тільки у випадку виникнення реальних форс-мажорних обставин. Тому досвідчені юристи радять зберігати оплачені квитанції протягом 5 років.

Квитанції платежів, зроблені через інтернет можуть зберігатися в електронному форматі. Потрібно мати на увазі, що надруковані квитанції без справжніх печаток організації можуть не прийматися в судових органах як доказ. Тому надійніше буде попросити співробітників банку через який проводився платіж, видати повноцінну квитанцію з печатками та датами. В електронних архівах банках зберігаються всі платежі, коли-небудь зроблені клієнтами. Клієнт має право запросити детальну виписку за кілька місяців або за довший період. Зробити це можна і в особистому кабінеті на сайті банку.

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