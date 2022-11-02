Що робити, якщо банкомат «з’їв» вашу картку

Як діяти у разі неповернення картки банкоматом, читайте у матеріалі ТСН.ua
Сьогодні здійснювати покупки, оплачувати комунальні послуги, штрафи, здійснювати будь-які транзакції можна віддалено, а допомогою мобільного банкінгу. Але не скрізь можна скористатися інтернет-банкінгом або пластиковою карткою, час від часу доводиться ходити до банкоматів. Зняття готівки в банкоматах, незалежно від банку відбувається за єдиним принципом, завжди можна скористатися підказками.
Що робити, коли банкомат зажував картку
Спершу необхідно зрозуміти, чому банкомат «проковтнув» картку.
Це може бути наслідком таких причин:
- Технічна несправність банкомата, яка спричинила збій в системі. Банально може не працювати механізм вилучення картки, у такому випадку ви будете бачити лише край своєї карти, але дістати її не зможете.
- Картка прострочена або заблокована банком.
- Картка має електромагнітне або механічне пошкодження.
- Якщо після завершення операції клієнт не забрав картку
- Найчастішою причиною,є некоректне введення ПІН-коду. Зазвичай банк надає 3 спроби для введення ПІН-коду.
Що робити уразі, якщо банкомат не віддає картку
Дії, які потрібно виконати насамперед, не відходячи від банкомата:
- Буває таке, що термінали зависають, іноді досить лише почекати кілька хвилин і він знову запрацює.
- На кожному банкоматі є кнопка «Cancel», «Скасувати», натиснувши її можна вилучити картку. Важливо утримувати кнопку, 3-5 хвилин, а не натискати її кілька разів поспіль. З часом на екрані з’явиться повідомлення, в якому вам запропонують анулювати операцію. Тут вам необхідно буде продовжувати однією рукою утримувати кнопку «Скасувати», а другою – підтвердити відміну операції на екрані.
- Якщо банкомат розташований безпосередньо в приміщенні банку, потрібно звернутися до співробітника за допомогою.
- Якщо повернути картку відразу не вдалося, необхідно її заблокувати. Не відходьте від банкомата доти, поки ви не заблокували картку. З часом банкомат може перезавантажитися, скинути всі операції та повернути картку.
- Спробуйте зв'язатись з працівником банку, якому належить банкомат. На банкоматі вказаний номер компанії, яка його обслуговує, зв’яжіться з її спеціалістами та слідуйте його інструкціям.
Як заблокувати банківську картку
- Зателефонувавши на гарячу лінію банку (номер екстреного зв'язку повинен бути на самому банкоматі, знайти його можна також на сайті банку). Практично всі банки користуються автовідповідачами — виконуючи покрокові інструкції, можна заблокувати карту самостійно.
- Зателефонувавши, можна дочекатися відповіді оператора та надати йому всю необхідну інформацію.
- Через мобільний додаток. Опція блокування картки є в будь-якому мобільному банкінгу. Досить зайти в особистий кабінет, вибрати опцію блокування картки та підтвердити її за допомогою СМС, надіславши кодове слово на номер банку.
- Якщо банкомат розташований у відділенні банку, або в безпосередній близькості, звернувшись до працівника банку. Для блокування картки в такому разі знадобиться паспорт, водійське посвідчення або інший документ, що засвідчує особу.
У банку можна уточнити, коли можна забрати вилучену картку, або банк виготовить нову.
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