Що робити, якщо банкомат «з’їв» вашу картку

Як діяти у разі неповернення картки банкоматом, читайте у матеріалі ТСН.ua

Сьогодні здійснювати покупки, оплачувати комунальні послуги, штрафи, здійснювати будь-які транзакції можна віддалено, а допомогою мобільного банкінгу. Але не скрізь можна скористатися інтернет-банкінгом або пластиковою карткою, час від часу доводиться ходити до банкоматів. Зняття готівки в банкоматах, незалежно від банку відбувається за єдиним принципом, завжди можна скористатися підказками.

Що робити, коли банкомат зажував картку

Спершу необхідно зрозуміти, чому банкомат «проковтнув» картку.

Це може бути наслідком таких причин:

Технічна несправність банкомата, яка спричинила збій в системі. Банально може не працювати механізм вилучення картки, у такому випадку ви будете бачити лише край своєї карти, але дістати її не зможете.

Картка прострочена або заблокована банком.

Картка має електромагнітне або механічне пошкодження.

Якщо після завершення операції клієнт не забрав картку

Найчастішою причиною,є некоректне введення ПІН-коду. Зазвичай банк надає 3 спроби для введення ПІН-коду.

Що робити уразі, якщо банкомат не віддає картку

Дії, які потрібно виконати насамперед, не відходячи від банкомата:

Буває таке, що термінали зависають, іноді досить лише почекати кілька хвилин і він знову запрацює.

На кожному банкоматі є кнопка «Cancel», «Скасувати», натиснувши її можна вилучити картку. Важливо утримувати кнопку, 3-5 хвилин, а не натискати її кілька разів поспіль. З часом на екрані з’явиться повідомлення, в якому вам запропонують анулювати операцію. Тут вам необхідно буде продовжувати однією рукою утримувати кнопку «Скасувати», а другою – підтвердити відміну операції на екрані.

Якщо банкомат розташований безпосередньо в приміщенні банку, потрібно звернутися до співробітника за допомогою.

Якщо повернути картку відразу не вдалося, необхідно її заблокувати. Не відходьте від банкомата доти, поки ви не заблокували картку. З часом банкомат може перезавантажитися, скинути всі операції та повернути картку.

Спробуйте зв'язатись з працівником банку, якому належить банкомат. На банкоматі вказаний номер компанії, яка його обслуговує, зв’яжіться з її спеціалістами та слідуйте його інструкціям.

Як заблокувати банківську картку

Зателефонувавши на гарячу лінію банку (номер екстреного зв'язку повинен бути на самому банкоматі, знайти його можна також на сайті банку). Практично всі банки користуються автовідповідачами — виконуючи покрокові інструкції, можна заблокувати карту самостійно.

Зателефонувавши, можна дочекатися відповіді оператора та надати йому всю необхідну інформацію.

Через мобільний додаток. Опція блокування картки є в будь-якому мобільному банкінгу. Досить зайти в особистий кабінет, вибрати опцію блокування картки та підтвердити її за допомогою СМС, надіславши кодове слово на номер банку.

Якщо банкомат розташований у відділенні банку, або в безпосередній близькості, звернувшись до працівника банку. Для блокування картки в такому разі знадобиться паспорт, водійське посвідчення або інший документ, що засвідчує особу.

У банку можна уточнити, коли можна забрати вилучену картку, або банк виготовить нову.

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