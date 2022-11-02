Что делать, если банкомат «съел» вашу карту

Как действовать в случае невозврата карты банкоматом, читайте в материале ТСН.ua

Сегодня совершать покупки, оплачивать коммунальные услуги, штрафы, совершать любые транзакции можно удаленно, а с помощью мобильного банкинга. Но не везде можно воспользоваться интернет-банкингом или пластиковой картой, время от времени приходится ходить к банкоматам. Снятие наличных денег в банкоматах, независимо от банка происходит по единому принципу, всегда можно воспользоваться подсказками.

Что делать, когда банкомат зажевал карту

Сначала необходимо понять, почему банкомат «проглотил» карту.

Это может быть следствием следующих причин:

Техническая неисправность банкомата, повлекшая сбой в системе. Банально может не работать механизм извлечения карты, в таком случае вы будете видеть только край своей карты, но достать ее не сможете.

Карта просрочена или заблокирована банком.

Карта имеет электромагнитное или механическое повреждение.

Если после завершения операции клиент не забрал карту.

Наиболее частой причиной, является некорректное введение ПИН-кода. Обычно банк предоставляет 3 попытки для ввода ПИН-кода.

Что делать, если банкомат не отдает карточку

Действия, которые нужно выполнить, не отходя от банкомата:

Бывает такое, что терминалы зависают, иногда достаточно подождать несколько минут и он снова заработает.

На каждом банкомате есть кнопка Cancel, Отменить, нажав ее можно получить карту. Важно удерживать кнопку 3-5 минут, а не нажимать ее несколько раз подряд. Со временем на экране появится сообщение, в котором вам будет предложено аннулировать операцию. Здесь вам необходимо будет продолжать одной рукой удерживать кнопку «Отмена», а другой – подтвердить отмену операции на экране.

Если банкомат расположен непосредственно в помещении банка, следует обратиться к сотруднику за помощью.

Если вернуть карту сразу не удалось, необходимо ее заблокировать. Не отходите от банкомата до тех пор, пока вы не заблокировали карту. Со временем банкомат может перезагрузиться, сбросить все операции и вернуть карту.

Попытайтесь связаться с работником банка, которому принадлежит банкомат. На банкомате указан номер обслуживающей его компании, свяжитесь с ее работником и следуйте его инструкциям.

Как заблокировать банковскую карту

Позвонив по горячей линии банка (номер экстренной связи должен быть на самом банкомате, найти его можно также на сайте банка). Практически все банки пользуются автоответчиками – выполняя пошаговые инструкции, можно заблокировать карту самостоятельно.

Позвонив по телефону, можно дождаться ответа оператора и предоставить ему всю необходимую информацию.

Через мобильное приложение. Опция блокировки карты есть в любом мобильном банкинге. Достаточно зайти в личный кабинет, выбрать опцию блокировки карты и подтвердить ее с помощью СМС, отправив кодовое слово на номер банка.

Если банкомат расположен в отделении банка или в непосредственной близости, обратившись к работнику банка. Для блокировки карты в таком случае понадобится паспорт, водительское удостоверение или другой документ, удостоверяющий личность.

В банке можно уточнить, когда можно забрать изъятую карту или банк изготовит новую.

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