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Что делать, если банкомат «съел» вашу карту

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Что делать, если банкомат «съел» вашу карту

Банкомат не отдает карту

Как действовать в случае невозврата карты банкоматом, читайте в материале ТСН.ua

Сегодня совершать покупки, оплачивать коммунальные услуги, штрафы, совершать любые транзакции можно удаленно, а с помощью мобильного банкинга. Но не везде можно воспользоваться интернет-банкингом или пластиковой картой, время от времени приходится ходить к банкоматам. Снятие наличных денег в банкоматах, независимо от банка происходит по единому принципу, всегда можно воспользоваться подсказками.

Что делать, когда банкомат зажевал карту

Сначала необходимо понять, почему банкомат «проглотил» карту.

Это может быть следствием следующих причин:

  • Техническая неисправность банкомата, повлекшая сбой в системе. Банально может не работать механизм извлечения карты, в таком случае вы будете видеть только край своей карты, но достать ее не сможете.
  • Карта просрочена или заблокирована банком.
  • Карта имеет электромагнитное или механическое повреждение.
  • Если после завершения операции клиент не забрал карту.
  • Наиболее частой причиной, является некорректное введение ПИН-кода. Обычно банк предоставляет 3 попытки для ввода ПИН-кода.

Что делать, если банкомат не отдает карточку

Действия, которые нужно выполнить, не отходя от банкомата:

  • Бывает такое, что терминалы зависают, иногда достаточно подождать несколько минут и он снова заработает.
  • На каждом банкомате есть кнопка Cancel, Отменить, нажав ее можно получить карту. Важно удерживать кнопку 3-5 минут, а не нажимать ее несколько раз подряд. Со временем на экране появится сообщение, в котором вам будет предложено аннулировать операцию. Здесь вам необходимо будет продолжать одной рукой удерживать кнопку «Отмена», а другой – подтвердить отмену операции на экране.
  • Если банкомат расположен непосредственно в помещении банка, следует обратиться к сотруднику за помощью.
  • Если вернуть карту сразу не удалось, необходимо ее заблокировать. Не отходите от банкомата до тех пор, пока вы не заблокировали карту. Со временем банкомат может перезагрузиться, сбросить все операции и вернуть карту.
  • Попытайтесь связаться с работником банка, которому принадлежит банкомат. На банкомате указан номер обслуживающей его компании, свяжитесь с ее работником и следуйте его инструкциям.

Как заблокировать банковскую карту

  • Позвонив по горячей линии банка (номер экстренной связи должен быть на самом банкомате, найти его можно также на сайте банка). Практически все банки пользуются автоответчиками – выполняя пошаговые инструкции, можно заблокировать карту самостоятельно.
  • Позвонив по телефону, можно дождаться ответа оператора и предоставить ему всю необходимую информацию.
  • Через мобильное приложение. Опция блокировки карты есть в любом мобильном банкинге. Достаточно зайти в личный кабинет, выбрать опцию блокировки карты и подтвердить ее с помощью СМС, отправив кодовое слово на номер банка.
  • Если банкомат расположен в отделении банка или в непосредственной близости, обратившись к работнику банка. Для блокировки карты в таком случае понадобится паспорт, водительское удостоверение или другой документ, удостоверяющий личность.

В банке можно уточнить, когда можно забрать изъятую карту или банк изготовит новую.

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Дата публикации
Просмотры
323
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