Чи атакуватиме РФ енергетику України восени: Ігнат дав відповідь

Восени армія РФ може розпочати обстріли об'єктів енергетики не лише крилатими ракетами, але й дронами-камікадзе.

Таку думку висловив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Ігната, Росія продовжує нарощувати виробництво "Ланцетів", які завдають шкоди нашим засобам ППО та б'ють по військовій техніці.

"Крім того, вони хочуть збирати в себе "Шахеди". Я не кажу про якесь виробництво з нуля – ми розуміємо, що буде постачання якихось запчастин, можливо, якісь з них будуть робити в себе, а решта – отримувати через Іран. Тому далекобійна високоточна зброя буде нарощуватися противником", - зазначив Ігнат.

Він додає, що виробництво ракет теж триває.

Зазначимо, що цього року ситуація з електроенергією може бути складніша, ніж минулої зими, попри це ймовірність нового блекауту в Україні мінімальна.

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