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ПВК "Вагнер" розпустить завербованих "зеків" – британська розвідка

ПВК "Вагнер" розпустить завербованих "зеків" – британська розвідка

"Вагнеревці" облаштувалися у Білорусі / Фото: Associated Press

Схема вербування увʼязнених до "Вагнер" добігає свого кінця.

Найближчими днями очікується, що найманці ПВК "Вагнер" звільнить останніх завербованих засуджених зі служби за контрактом. 

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

На початку 2023 року до ПВК "Вагнера" завербували щонайменше 40 тисяч вʼязнів. Проте ймовірно, що останніх завербованих увʼязнених звільнять вже найближчими днями. У британській розвідці вважають, що значна кількість помилуваних може прийняти пропозицію продовження роботи з "Вагнером", але вже як професійні найманці.

Вербування увʼязнених тепер повністю контролює Міноборони РФ. 

"Кінець схеми "вагнерівців" означає важливий момент в історії ПВК та війни РФ проти України. Зазначається, що солдати у "проєкті К" дозволили РФ захопити Бахмут — це одна з небагатьох нещодавніх перемог окупантів", - зазначили розвідники.

Раніше аналітики повідомили, що ПВК "Вагнер" може відкрити базу в Білорусі в Гомельській області поблизу кордону з Україною. 

Також повідомлялося, що найманці з ПВК "Вагнер" розпочали навчання білоруського спецпідрозділу.

У ДПСУ України 20 липня повідомили, що наразі кількість "вагнерівців" у Білорусі не становить загрози для держави.

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