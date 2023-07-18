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Науседа заявив, що Литва підготувалась до захисту від "вагнерівців"

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Олена КапнікОлена Капнік
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Науседа заявив, що Литва підготувалась до захисту від "вагнерівців"

Гітанас Науседа. / Фото: Associated Press

Розміщення "вагнерівців" на території Білорусі змінює ситуацію з безпекою Литви.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Вільнюс має достатньо сил для реагування на потенційні дії найманців ПВК "Вагнер" з території Білорусі.

Про це він сказав журналістам у Брюсселі, пише Delfi.

За його словами, Держрада з оборони ще до саміту НАТО ухвалила рішення про збільшення сил розвідки на східному кордоні та затвердження плану прикриття кордону.

"Наразі їх (сил - Ред.) достатньо. Безсумнівно, ми стежитимемо за ситуацією і, якщо буде потрібно рішення, обов'язково їх ухвалимо в найкоротші терміни", – заявив Науседа.

Президент наголошує, що розміщення "!вагнерівців" на території Білорусі змінює ситуацію з безпекою Литви.,

"З огляду на те, що Білорусь досить невелика держава, змінити плани та перекинути їх (ПВК "Вагнер" - Ред.) до західних кордонів – справа кількох годин", - наголосив політик.

Як повідомлялося, 18 липня до Білорусі прибула четверта колона "вагнерівців". За повідомленням моніторингової групи "Беларускі Гаюн", колона складається з понад 80 машин різної модифікації.

Також "Гаюн" повідомив, що сьогодні  літак Євгена Пригожина прилетів до Білорусі з Санкт-Петербурга. Борт олігарха ватажка "вагнерівців" приземлився на військовому аеродромі в Мачулищах.

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Дата публікації
Перегляди
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