До Білорусі прибула четверта колона "вагнерівців" - "Гаюн"

До Білорусі прибула четверта колона найманців приватної військової компанії "Вагнера". Вона складається з понад 80 машин різної модифікації.

Про це 18 липня повідомила моніторингова групу "Беларускі Гаюн".

"Просто зараз у напрямку Осиповичів та табору в с. Цель трасою М5 від Бобруйська рухається ще одна велика колона найманців ПВК "Вагнера", - йдеться в повідомленні.

Колона, за даними "Гаюна" складається зі щонайменше 80 машин різних модифікацій: 18 фур, понад 20 пікапів УАЗ, вантажівки-фургони, "буханки" близько 20 одиниць, а також автобуси ПАЗ, мікроавтобуси та кілька тентованих "Уралів" та КамАЗів.

"Техніка рухається з номерами "ЛНР" і "ДНР". Відомо, що колона розтягнулася по трасі на +- 5 км і зараз вже під'їжджає до з'їзду на село Цель, де розташований наметовий табір для найманців ПВК "Вагнера", - зазначає "Гаюн".

До Білорусі прибула четверта колона найманців приватної військової компанії "Вагнера" / Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Нагадаємо, 18 липня "Беларускі Гаюн" повідомив, що літак Євгена Пригожина прилетів до Білорусі з Санкт-Петербурга. Борт олігарха ватажка "вагнерівців" приземлився на військовому аеродромі в Мачулищах.

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