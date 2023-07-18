Мама замовила сину на день народження стриптизерку та спантеличила Мережу – фото

Іменинник також був не у захопленні від подарунку.

Мама розділила користувачів Мережі на два табори після того, як найняла стриптизерку, щоб подарувати своєму синові приватний танець на його 18-річчя.

Про це пише NTK.

На кадрах зі святкування, яке відбулося в Нуево-Леоні, Мексика, видно, як мама приносить торт для іменинника.

Жінка подарувала синові на 18-річчя стриптизерку / Фото: скриншот з відео

Щойно він задув свічку, жінка веліла йому тримати очі заплющеними, а в темній кімнаті заграла музика.

Спершу вона винесла торт, а потім презентувала свій сюрприз / Фото: скриншот з відео

Потім його мама покликала колоритну танцівницю, яка була в масці та обтислій мінісукні.

До юнака вийшла апетитна танцівниця у відвертій сукні / Фото: скриншот з відео

Коли хлопець розплющив очі, він був шокований і засмучений своїм подарунком на день народження і навіть зніяковіло закрив обличчя.

Іменинник був шокований / Фото: скриншот з відео

Було чути, як його мати голосно кричала, коли жінка влаштувала імениннику приватний танець.

Жінка подарувала синові стриптизерку / Фото: скриншот з відео

Юзери були здивовані. У коментарях вони сперечалися, чи була мама "найкращою", чи просто "найгіршою".

Братан більше ніколи нічого не попросить у своєї мами

Нагорода за найкращу маму безперечно дістається їй

Мені було б дуже соромно

Іменинник: "Я всього лише хотів PS5, Xbox або один з тих ПК, які використовують стримери"

Здається, я народився не в тій частині світу

Яка сучасна мама, але це, мабуть, занадто

Нагадаємо, у Колумбії пара зайнялася сексом просто під дверима церкви. Їх зняли на відео.

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