Мама замовила сину на день народження стриптизерку та спантеличила Мережу – фото

Іменинник також був не у захопленні від подарунку.
Мама розділила користувачів Мережі на два табори після того, як найняла стриптизерку, щоб подарувати своєму синові приватний танець на його 18-річчя.
Про це пише NTK.
На кадрах зі святкування, яке відбулося в Нуево-Леоні, Мексика, видно, як мама приносить торт для іменинника.
Щойно він задув свічку, жінка веліла йому тримати очі заплющеними, а в темній кімнаті заграла музика.
Потім його мама покликала колоритну танцівницю, яка була в масці та обтислій мінісукні.
Коли хлопець розплющив очі, він був шокований і засмучений своїм подарунком на день народження і навіть зніяковіло закрив обличчя.
Було чути, як його мати голосно кричала, коли жінка влаштувала імениннику приватний танець.
Юзери були здивовані. У коментарях вони сперечалися, чи була мама "найкращою", чи просто "найгіршою".
- Братан більше ніколи нічого не попросить у своєї мами
- Нагорода за найкращу маму безперечно дістається їй
- Мені було б дуже соромно
- Іменинник: "Я всього лише хотів PS5, Xbox або один з тих ПК, які використовують стримери"
- Здається, я народився не в тій частині світу
- Яка сучасна мама, але це, мабуть, занадто
Нагадаємо, у Колумбії пара зайнялася сексом просто під дверима церкви. Їх зняли на відео.
Читайте також: