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Гуменюк розповіла, чи вплинула нічна атака на Одесу на роботу порту

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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Гуменюк розповіла, чи вплинула нічна атака на Одесу на роботу порту

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Natalia Humeniuk/Facebook

Порт надалі працює.

Атака безпілотників та ракет по Одесі, яку російські окупаційні війська здійснили вночі 18 липня, не вплине критично на роботу порту.

Про це в ефірі "Суспільне Спротив" повідомила керівниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

"Об'єкти портової інфраструктури зазнали пошкоджень унаслідок бойової роботи й вибухової хвилі під час збиття ракет і Shahed. Ушкодження, в принципі, досить символічні. Це більше стосується скла. Але, все ж таки, на роботу порту це критично не впливає. Порт працює повноцінно", - розповіла представниця ЗСУ.

Гуменюк наголосила, що російська армія вночі використала спочатку безпілотники, а потім намагалася завдати ударів ракети, аби заплутати українську ППО.

Нагадаємо, вночі під час повітряної тривоги вибухи пролунали в Одесі. В Одеській області тривога тривала понад дві години: від 01:55 до 04:13.

Зранку 18 липня в ОК "Південь" розповіли про атаку на місто. Відомо, що, зокрема, РФ атакувала місто шістьма ракетами "Калібр". Усі ворожі ракети збили сили ППО. 

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Дата публікації
Перегляди
1122
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