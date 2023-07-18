Гуменюк розповіла, чи вплинула нічна атака на Одесу на роботу порту

Атака безпілотників та ракет по Одесі, яку російські окупаційні війська здійснили вночі 18 липня, не вплине критично на роботу порту.

Про це в ефірі "Суспільне Спротив" повідомила керівниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

"Об'єкти портової інфраструктури зазнали пошкоджень унаслідок бойової роботи й вибухової хвилі під час збиття ракет і Shahed. Ушкодження, в принципі, досить символічні. Це більше стосується скла. Але, все ж таки, на роботу порту це критично не впливає. Порт працює повноцінно", - розповіла представниця ЗСУ.

Гуменюк наголосила, що російська армія вночі використала спочатку безпілотники, а потім намагалася завдати ударів ракети, аби заплутати українську ППО.

Нагадаємо, вночі під час повітряної тривоги вибухи пролунали в Одесі. В Одеській області тривога тривала понад дві години: від 01:55 до 04:13.

Зранку 18 липня в ОК "Південь" розповіли про атаку на місто. Відомо, що, зокрема, РФ атакувала місто шістьма ракетами "Калібр". Усі ворожі ракети збили сили ППО.

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