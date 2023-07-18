Вибухи пролунали в Одесі

У ніч проти вівторка, 18 липня, у Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Попередньо, працює ППО. Офіційних коментарів із цього приводу поки що немає. Інформація про наслідки ворожої атаки теж наразі відсутня.

Upd.

Станом на 03:00, у Одесі пролунали декілька хвиль вибухів. У Оперативному командуванні "Південь" закликали місцевих мешканців не знімати роботу ППО.

Нагадаємо, повітряна тривога оголошена в низці регіонів України. Повітряні Сили ЗСУ попередили про балістичну загрозу, а також про ймовірну атаку БпЛА.