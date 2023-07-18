Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Повітряна тривога оголошена в низці областей України

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
778
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Повітряна тривога оголошена в низці областей України

Сирени пролунали в деяких областях України

Сирени пролунали в 9 регіонах.

У ніч проти вівторка, 18 липня, у деяких областях України оголошена повітряна тривога. 

Про поширення повітряної небезпеки свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Сирени пролунали в Миколаївській, Херсонській, Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській областях. На Луганщині та в тимчасово окупованому Криму повітряна тривога оголошена поки що постійно.

Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу атаки БпЛА у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Громадян закликають не ігнорувати тривогу.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
778
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація