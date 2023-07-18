Повітряна тривога оголошена в низці областей України

У ніч проти вівторка, 18 липня, у деяких областях України оголошена повітряна тривога.

Про поширення повітряної небезпеки свідчить інформація на інтерактивній мапі тривог.

Сирени пролунали в Миколаївській, Херсонській, Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській областях. На Луганщині та в тимчасово окупованому Криму повітряна тривога оголошена поки що постійно.

Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу атаки БпЛА у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Громадян закликають не ігнорувати тривогу.