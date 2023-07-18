Воздушная тревога объявлена в некоторых областях Украины

В ночь на вторник, 18 июля, в некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Николаевской, Херсонской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях. В Луганской области и временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена ​​пока постоянно.

Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе атаки БПЛА в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Граждан призывают не игнорировать тревогу.