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Воздушная тревога объявлена в некоторых областях Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
686
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога объявлена в некоторых областях Украины

Сирены прозвучали в некоторых областях Украины

Сирены раздались в 8 регионах.

В ночь на вторник, 18 июля, в некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Николаевской, Херсонской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях. В Луганской области и временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена ​​пока постоянно.

Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе атаки БПЛА в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Граждан призывают не игнорировать тревогу.

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Дата публикации
Просмотры
686
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