Воздушная тревога объявлена в некоторых областях Украины

Сирены раздались в 8 регионах.
В ночь на вторник, 18 июля, в некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога.
О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.
Сирены прозвучали в Николаевской, Херсонской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях. В Луганской области и временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.
Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе атаки БПЛА в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Граждан призывают не игнорировать тревогу.
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