Загарбники обстріляли 8 громад Сумщини: є загиблі, постраждалі та руйнування

У понеділок, 17 липня, окупанти обстріляли 8 громад Сумщини. Зафіксовано 252 вибухи і 39 обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

Білопільська громада: ворог бив із артилерії та мінометів, а також здійснив пуски некерованих ракет з гелікоптера (55 вибухів). Загинули 2 цивільні людини, ще 10 отримали поранення . Пошкоджено адміністративну будівлю, 4 багатоквартирні будинки, гараж, 2 приватних автомобілі, електромережі.

. Пошкоджено адміністративну будівлю, 4 багатоквартирні будинки, гараж, 2 приватних автомобілі, електромережі. Новослобідська громада: мінометні обстріли і скидання вибухівки з БпЛА (21 вибух). Сталося загорання господарчої споруди, також пошкоджено 3 приватних будинки і трактор.

Хотінська громада: мінометний обстріл (22 вибухи).

Краснопільська громада: артилерійські, мінометні та ракетні обстріли (28 вибухів). Пошкоджено 2 приватних будинки й господарську споруду.

Юнаківська громада: артилерійський і мінометний обстріли (38 вибухів). Пошкоджено два приватних будинки, гараж, мопед.

Шалигинська громада: артилерійський обстріл (5 вибухів).

Середино-Будська громада: мінометні обстріли (43 вибухи). Сталася пожежа в приватному житловому будинку.

Есманська громада: артилерійський обстріл (6 вибухів).

Раніше ми повідомляли, що окупанти на Бахмутському напрямку зазнають чималих втрат. Добові втрати російських військових наближаються до піку знищення “вагнерівців”.