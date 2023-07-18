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Загарбники обстріляли 8 громад Сумщини: є загиблі, постраждалі та руйнування

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Загарбники обстріляли 8 громад Сумщини: є загиблі, постраждалі та руйнування

Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини

Прикордоння України зазнало мінометних, артилерійських і ракетних обстрілів.

У понеділок, 17 липня, окупанти обстріляли 8 громад Сумщини. Зафіксовано 252 вибухи і 39 обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

  • Білопільська громада: ворог бив із артилерії та мінометів, а також здійснив пуски некерованих ракет з гелікоптера (55 вибухів). Загинули 2 цивільні людини, ще 10 отримали поранення. Пошкоджено адміністративну будівлю, 4 багатоквартирні будинки, гараж, 2 приватних автомобілі, електромережі.  
  • Новослобідська громада: мінометні обстріли і скидання вибухівки з БпЛА (21 вибух). Сталося загорання господарчої споруди, також пошкоджено 3 приватних будинки і трактор.
  • Хотінська громада: мінометний обстріл (22 вибухи).  
  • Краснопільська громада: артилерійські, мінометні та ракетні обстріли (28 вибухів). Пошкоджено 2 приватних будинки й господарську споруду.
  • Юнаківська громада: артилерійський і мінометний обстріли (38 вибухів). Пошкоджено два приватних будинки, гараж, мопед.
  • Шалигинська громада: артилерійський обстріл (5 вибухів).   
  • Середино-Будська громада: мінометні обстріли (43 вибухи). Сталася пожежа в приватному житловому будинку. 
  • Есманська громада: артилерійський обстріл (6 вибухів).

Раніше ми повідомляли, що окупанти на Бахмутському напрямку зазнають чималих втрат. Добові втрати російських військових наближаються до піку знищення “вагнерівців”.

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Дата публікації
Перегляди
82
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