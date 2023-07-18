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Взрывы раздались в Одессе

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1329
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы раздались в Одессе

Взрывы в Одессе 18 июля / Фото: ТСН.ua

По предварительной информации, работает ПВО.

В ночь на вторник, 18 июля, в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительной информации, работает ПВО. Официальных комментариев пока нет. Информация о последствиях вражеской атаки тоже еще отсутствует.

Upd.

По состоянию на 03:00, в Одессе раздались несколько волн взрывов. В Оперативном командовании "Юг" призвали местных жителей не снимать работу ПВО.

Напомним, воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины. Воздушные Силы ВСУ предупредили о баллистической угрозе, а также о вероятной атаке БпЛА.

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