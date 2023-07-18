Окупанти атакували дронами Миколаїв: є влучання

Минулося без потерпілих.
У ніч проти вівторка, 18 липня, близько 01:50, російська армія атакувала безпілотниками Миколаїв. Окупанти влучили в об'єкт промисловості.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Відбулось влучання в об'єкт промисловості. Внаслідок чого сталося сталося займання, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Крім того, в ОК "Південь" підтвердили інформацію про те, що чотири іранські дрони "Shahed-136" були збиті в небі над Миколаївщиною.
Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 18 липня, повітряна тривога була оголошена в низці областей України.На Миколаївщині сирени лунали від 01:22 до 03:25.
Повітряні Сили ЗСУ попередили про загрозу атаки балістики в деяких регіонах України. Крім того, була небезпека застосування ворогом ударних БпЛА.
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