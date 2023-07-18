Друга загадкова смерть військового не на фронті: батько підозрює, що сина вбили

Батько нацгвардійця вимагає з'ясувати, за яких обставин загинув син, який поспішав у відпустку.

В Україні від початку року розслідують вже другу загадкову смерть військовослужбовця. Днями про загибель 24-річного нацгвардійця в Дніпропетровській області за невизначених обставин повідомила користувачка соцмереж Марина Говорухіна, яка зазначила, що її брат, Богдан Говорухін загинув напередодні довгоочікуваної відпустки.

Подробиці цього випадка в коментарі для ТСН.ua розповів батько Богдана – суддя у відставці Володимир Говорухін.

"12 червня Богдан написав матері, вона раніше у нього питала щодо відпустки. Написав, що все добре, 19 буде, - розповідає Володимир Говорухін. - А 13 червня зранку нам зателефонували і повідомили, що наш син скоїв самостріл. Начебто йому стало погано, він пішов з блокпоста у бліндаж та застрелився. Потім повідомили, що тіло привезуть через 10-12 днів, тому що потрібна експертиза. А 14-го телефонують і кажуть, що приймайте тіло, їдьте до моргу. В морзі ми побачили, що обличчя Богдана було побите, праве вухо зламано, ліве забите, переносиця перебита, на лівому біцепсі синець. Можливо, від приклада. Потім нам надіслали висновок про смерть. Експерт там зазначив, що був здійснений постріл з автомата Калашнікова в підборіддя. Але при цьому череп був не роздріблений. Ми подивились, що постріл був в шию. Немає доказів самогубства".

Безліч нестиковок

При цьому батько загиблого звертає увагу на обставини, які, на його думку, виключають самогубство:

"По-перше, шість днів до відпустки. По-друге, він служив вже 2,5 роки, два рази був в АТО, тому залякати чимось його не могли. По-третє, він знав, що і батькові, і матері було зроблені операції, весь час питав про самопочуття".

За словами Володимира Говорухіна, згодом керівництво військової частини повідомило, що між його сином та кимось іншим мала місце бійка.

"Але у сина були цілі руки. Якщо б він бився, то на руках були б сліди. Крім цього виникає питання про те, чи був би спроможний син стріляти після тих побоїв, сліди яких були на ньому? ", - задається питанням Говорухін.

До цього Володимир Говорухін додає, що від сина ніколи не було чутно скарг на якісь конфлікти. Крім того, Говорухін-старший звертає увагу, що достеменно поки не відомо, якою була куля – від автомату чи пістолета.

На уточнююче питання про те, чи на його думку трапилось вбивство, Володимир Говорухін відповів так: "Не інакше!"

Резюмуючи, Володимир Говорухін каже, що син планував працювати юристом.

"Я вимагаю одного: щоб слідство було проведено у відповідності до закону і встановлено фактичні обставини, а не білими нитками шито, що він застрелив себе", - сказав Володимир Говорухін.

Нацгвардія теж веде розслідування

В Нацгвардії зазначили, що ця подія перебуває на особливому контролі командування військової частини та Центрального управління НГУ.

"Відомості за фактом даної події внесені до ЄРДР. Для встановлення всіх фактів та обставин цього випадку слідчі органи Національної поліції здійснюють досудове розслідування, - повідомила в коментарі для ТСН.ua керівниця групи інформації та комунікації Центрального теруправління Нацгвардії Анна Малишева. – Процесуальне керівництво здійснюється військовою прокуратурою Центрального регіону".

За словами Малишевої, у військовій частині проводиться службове розслідування.

"В Центральному теруправлінні проводиться спеціальне розслідування для встановлення всіх обставин. Керівництво військової частини підтримує зв’язок з рідними. Ми будемо й надалі сприяти об’єктивному встановленню фактів події, що мала місце. Це велика втрата для Нацгвардії, ми сумуємо та висловлюємо співчуття родині", - додала Малишева.

Раніше повідомлялось, що днями батько мобілізованого мешканця Фастівського району Київської області розповів про можливе маскування вбивства сина під отруєння.

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