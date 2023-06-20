"Підлітки побили військового з Бахмута" у Херсоні: що сталося насправді

За даними поліції, бійка почалася після того, як чоловік зробив дітям зауваження.

Днями в соцмережах поширили відео, на якому декілька підлітків б’ють чоловіка – завдають по черзі ударів ногами та руками. Після низки ударів чоловік упав на землю.

Автор відео стверджує, що жертвою нападників є військовослужбовець, який приїхав до Херсона з Бахмута.

Як з’ясував ТСН.ua, конфлікт між 56-річним чоловіком і групою підлітків дійсно мав місце в Херсоні, а стався він на початку червня.

"Чоловік мешкає недалеко від того місця, де стався конфлікт. Молодь гучно поводилася, після чого чоловік зробив зауваження. Розгорівся конфлікт, який переріс у бійку. Наступного дня чоловік звернувся до поліції та медиків. У нього діагностували легкі тілесні ушкодження", - розповів в коментарі для ТСН.ua речник поліції Херсонщини Андрій Кований.

За словами Кованого, поліція вже розпочала кримінальне провадження. Встановлено, що троє з тих, хто завдавав ударів постраждалому – неповнолітні. Санкція статті КК України за завдавання легких тілесних ушкоджень передбачає покарання від штрафу 850 грн до одного року виправних робіт.

Крім цього, поліцейські зауважують, що за їхніми даними, жертва підлітків не є військовослужбовцем.

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