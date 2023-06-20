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Як заощадити на оренді авто Новини компаній

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Як заощадити на оренді авто

Фото: Pexels

Коли немає особистого транспортного засобу, доводиться шукати різні альтернативи. Хтось воліє користуватися послугами таксі, інші обирають маршрутки, тролейбуси і трамваї.

Але існує один варіант, здатний вирішити проблему відсутності машини - це оренда авто. Поширена послуга користується попитом у автомобілістів, які з якихось причин не можуть скористатися особистим транспортом або просто його не мають. Орендувати машину реально в будь-який момент, робити це краще заздалегідь, щоб вона вже була повністю готова до експлуатації.

Є кілька способів, як заощадити на оренді авто. Насамперед важливо визначитися з метою прокату - подорож, ділова поїздка, бізнес-зустріч, яскрава фотосесія, відрядження, виїзд на якийсь захід за містом. Виходячи з цього, і потрібно вибирати модель. Ціна може відрізнятися в більший або менший бік - усе залежить від характеристик засобу пересування. Серед основних параметрів:

  • розмір;
  • клас;
  • кількість пасажирів;
  • об'єм двигуна.

Якщо запланована недовга поїздка незнайомим містом і при цьому бюджет обмежений, підійде оренда авто економ-класу. Простий, надійний транспортний засіб стане у пригоді, якщо ви опинилися в незнайомій місцевості і немає бажання користуватися послугами міських автобусів.

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Що ще важливо знати?

Крім того, що до вибору засобу пересування потрібно підходити максимально відповідально, також варто бронювати його заздалегідь. Краще не залишати все на останній момент і не оформляти бронь за день до відправлення. Вподобана модель уже може виявитися зарезервованою або просто не доступною для оренди. Тоді доведеться терміново шукати інший варіант, який не завжди прийнятний.

До того ж оренда машин Київ може обійтися дійсно недорого. Багато компаній пропонують нижчі ціни на свої послуги, якщо забронювати транспорт заздалегідь. Так вийде гарненько заощадити і при цьому отримати гідну модель на певний термін.

Необхідно пам'ятати і про правила щодо повернення. Дуже важливо стежити за станом машини в період експлуатації. Зазвичай діє принцип - в якому стані отримано авто, в такому його і треба повертати. Перед отриманням слід уважно вивчити стан обраної моделі. Будь-які дефекти, подряпини та всілякі пошкодження мають бути зазначені в договорі. Не зайвим буде зробити фото можливих дефектів, щоб потім до вас не виникало претензій. Важливо ретельно ознайомитися з договором.

Треба пам'ятати і про те, щоб повертати прокатний засіб із повним баком, вчасно його наповнювати. Інакше знадобиться платити не тільки за бензин, а й за дозаправку паливного бака. До речі, докладніше потрібно зупинитися на додаткових послугах. Обирати бажано тільки ті, в яких дійсно є необхідність. Деякі послуги можуть виявитися просто непотрібними. З метою економії можна обійтися без GPS-навігатора. Наприклад, замість цього використовувати смартфон із доступом до інтернету, інтерактивну онлайн-карту.

Переваги прокату машини економ-класу

Автомобілі зазначеної категорії поєднують 2 ключові якості. Перша - мінімум витрат, друга - максимум результату. Та й економія на оренді машини гарантована. Звичайно, з таким авто не вдасться показати престижність або підкреслити свій статус. Але воно вигідне ось у чому:

  • компактна конструкція - легко припаркувати, без проблем лавірує в загальному потоці;
  • невеликий двигун - економія на паливі;
  • немає потреби використовувати громадський транспорт;
  • просте зовнішнє оформлення, без "наворотів";
  • внутрішні характеристики відповідають нормам і стандартам.

Подібні автомобілі відповідають вимогам динамічності, раціональності, якості, тривалого періоду використання. Це чудовий вибір для неформальних зустрічей, поїздок у межах та за містом.

Дата публікації
Перегляди
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