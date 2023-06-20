Але існує один варіант, здатний вирішити проблему відсутності машини - це оренда авто. Поширена послуга користується попитом у автомобілістів, які з якихось причин не можуть скористатися особистим транспортом або просто його не мають. Орендувати машину реально в будь-який момент, робити це краще заздалегідь, щоб вона вже була повністю готова до експлуатації.

Є кілька способів, як заощадити на оренді авто. Насамперед важливо визначитися з метою прокату - подорож, ділова поїздка, бізнес-зустріч, яскрава фотосесія, відрядження, виїзд на якийсь захід за містом. Виходячи з цього, і потрібно вибирати модель. Ціна може відрізнятися в більший або менший бік - усе залежить від характеристик засобу пересування. Серед основних параметрів:

розмір;

клас;

кількість пасажирів;

об'єм двигуна.

Якщо запланована недовга поїздка незнайомим містом і при цьому бюджет обмежений, підійде оренда авто економ-класу. Простий, надійний транспортний засіб стане у пригоді, якщо ви опинилися в незнайомій місцевості і немає бажання користуватися послугами міських автобусів.

Що ще важливо знати?

Крім того, що до вибору засобу пересування потрібно підходити максимально відповідально, також варто бронювати його заздалегідь. Краще не залишати все на останній момент і не оформляти бронь за день до відправлення. Вподобана модель уже може виявитися зарезервованою або просто не доступною для оренди. Тоді доведеться терміново шукати інший варіант, який не завжди прийнятний.

До того ж оренда машин Київ може обійтися дійсно недорого. Багато компаній пропонують нижчі ціни на свої послуги, якщо забронювати транспорт заздалегідь. Так вийде гарненько заощадити і при цьому отримати гідну модель на певний термін.

Необхідно пам'ятати і про правила щодо повернення. Дуже важливо стежити за станом машини в період експлуатації. Зазвичай діє принцип - в якому стані отримано авто, в такому його і треба повертати. Перед отриманням слід уважно вивчити стан обраної моделі. Будь-які дефекти, подряпини та всілякі пошкодження мають бути зазначені в договорі. Не зайвим буде зробити фото можливих дефектів, щоб потім до вас не виникало претензій. Важливо ретельно ознайомитися з договором.

Треба пам'ятати і про те, щоб повертати прокатний засіб із повним баком, вчасно його наповнювати. Інакше знадобиться платити не тільки за бензин, а й за дозаправку паливного бака. До речі, докладніше потрібно зупинитися на додаткових послугах. Обирати бажано тільки ті, в яких дійсно є необхідність. Деякі послуги можуть виявитися просто непотрібними. З метою економії можна обійтися без GPS-навігатора. Наприклад, замість цього використовувати смартфон із доступом до інтернету, інтерактивну онлайн-карту.

Переваги прокату машини економ-класу

Автомобілі зазначеної категорії поєднують 2 ключові якості. Перша - мінімум витрат, друга - максимум результату. Та й економія на оренді машини гарантована. Звичайно, з таким авто не вдасться показати престижність або підкреслити свій статус. Але воно вигідне ось у чому:

компактна конструкція - легко припаркувати, без проблем лавірує в загальному потоці;

невеликий двигун - економія на паливі;

немає потреби використовувати громадський транспорт;

просте зовнішнє оформлення, без "наворотів";

внутрішні характеристики відповідають нормам і стандартам.

Подібні автомобілі відповідають вимогам динамічності, раціональності, якості, тривалого періоду використання. Це чудовий вибір для неформальних зустрічей, поїздок у межах та за містом.