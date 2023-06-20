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В Україні погіршиться погода: які регіони накриють грози

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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В Україні погіршиться погода: які регіони накриють грози

Низку регіонів 20 червня охоплять грози. / Фото: pixabay.com

Оголошено І рівень небезпеки.

У вівторок, 20 червня, в низці областей України погіршаться погодні умови. Синоптики попереджають про грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. 

Грози частково охоплять західні та північні області України. Також дощитиме у Вінницькій області та Києві. Синоптики у багатьох регіонах оголосили І рівень небезпечності.

"20 червня у північних, більшості західних та Вінницькій областях грози", - йдеться у повідомленні синоптиків.

У вівторок, 20 червня, в низці областей України погіршаться погодні умови. / © Укргідрометцентр
У вівторок, 20 червня, в низці областей України погіршаться погодні умови. / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, за повідомленнями "Укргідрометцентру", вдень 20 червня температура повітря буде +23-28°. В центральних областях стовпчики термометрів піднімуться до +30°. Тим часом у Карпатах вдень буде лише 16-22° тепла.

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Дата публікації
Перегляди
11к
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