В Україні погіршиться погода: які регіони накриють грози

У вівторок, 20 червня, в низці областей України погіршаться погодні умови. Синоптики попереджають про грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Грози частково охоплять західні та північні області України. Також дощитиме у Вінницькій області та Києві. Синоптики у багатьох регіонах оголосили І рівень небезпечності.

"20 червня у північних, більшості західних та Вінницькій областях грози", - йдеться у повідомленні синоптиків.

У вівторок, 20 червня, в низці областей України погіршаться погодні умови. / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, за повідомленнями "Укргідрометцентру", вдень 20 червня температура повітря буде +23-28°. В центральних областях стовпчики термометрів піднімуться до +30°. Тим часом у Карпатах вдень буде лише 16-22° тепла.

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