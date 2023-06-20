Когда нет личного транспортного средства, приходится искать разные альтернативы. Кто-то предпочитает пользоваться услугами такси, другие выбирают маршрутки, троллейбусы и трамваи. Но существует один вариант, способный решить проблему отсутствия машины – это аренда авто.

Распространенная услуга пользуется спросом у автомобилистов, которые по каким-то причинам не могут воспользоваться личным транспортом или попросту его не имеют. Арендовать машину реально в любой момент, делать это лучше заранее, чтобы она уже была полностью готова к эксплуатации.

Есть несколько способов, как сэкономить на аренде авто. Первым делом важно определиться с целью проката – путешествие, деловая поездка, бизнес-встреча, яркая фотосессия, командировка, выезд на какое-то мероприятие за городом. Исходя из этого, и нужно выбирать модель. Цена может отличаться в большую или меньшую сторону – все зависит от характеристик средства передвижения. Среди основных параметров:

размер;

класс;

количество пассажиров;

объем двигателя.

Если запланирована недолгая поездка по незнакомому городу и при этом бюджет ограничен, подойдет аренда авто эконом-класса. Простое, надежное транспортное средство придет на выручку, если вы оказались в незнакомой местности и нет желания пользоваться услугами городских автобусов.

Что еще важно знать?

Кроме того, что к выбору средства передвижения нужно подходить максимально ответственно, также стоит бронировать его заранее. Лучше не оставлять все на последний момент и не оформлять бронь за день до отправления. Понравившаяся модель уже может оказаться зарезервированной или просто не доступна для аренды. Тогда придется срочно искать другой вариант, который не всегда приемлем.

К тому же аренда машин Киев может обойтись действительно недорого. Многие компании предлагают более низкие цены на свои услуги, если забронировать транспорт заранее. Так получится хорошенько сэкономить и при этом получить достойную модель на определенный срок.

Необходимо помнить и о правилах по возврату. Очень важно следить за состоянием машины в период эксплуатации. Обычно действует принцип – в каком состоянии получено авто, в таком его и надо возвращать. Перед получением следует внимательно изучить состояние выбранной модели. Любые дефекты, царапины и всяческие повреждения должны быть указаны в договоре. Не лишним будет сделать фото возможных дефектов, чтобы потом к вам не возникало претензий. Важно тщательно ознакомиться с договором.

Надо помнить и том, чтобы возвращать прокатное средство с полным баком, вовремя его наполнять. Иначе понадобится платить не только за бензин, но и за дозаправку топливного бака. Кстати, подробнее нужно остановиться на дополнительных услугах. Выбирать желательно только те, в которых действительно есть необходимость. Некоторые услуги могут оказаться просто ненужными. В целях экономии можно обойтись без GPS-навигатора. Например, вместо этого использовать смартфон с доступом к интернету, интерактивную онлайн-карту.

Преимущества проката машины эконом-класса

Автомобили указанной категории совмещают 2 ключевых качества. Первое – минимум затрат, второе – максимум результата. Да и экономия на аренде машины гарантирована. Конечно, с таким авто не удастся показать престижность или подчеркнуть свой статус. Но оно выгодно вот в чем:

компактная конструкция – легко припарковать, без проблем лавирует в общем потоке;

небольшой двигатель – экономия на топливе;

нет нужды использовать общественный транспорт;

простое внешнее оформление, без «наворотов»;

внутренние характеристики отвечают нормам и стандартам.

Подобные автомобили соответствуют требованиям динамичности, рациональности, качества, длительного периода использования. Это прекрасный выбор для неформальных встреч, поездок в пределах и за городом.