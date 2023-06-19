Почему стоит есть черный шоколад каждый день: ученые назвали три причины

Употребление шоколада, особенно черного, может улучшить настроение и самочувствие. Эксперты утверждают, что он также насыщен такими полезными питательными веществами как антиоксиданты и минералы, которые могут улучшить общее состояние вашего здоровья.

Об этом пишет USA Today.

Чувствуете вялость? В черном шоколаде много клетчатки. Нужен лучший сон? Магний, содержащийся в черном шоколаде, может помочь. На дворе невыносимая жара? Флаванолы в темном шоколаде могут помочь защитить вашу кожу от ультрафиолетовых лучей. Эти флаванолы также могут помочь улучшить кровоток, снизить артериальное давление и предотвратить некоторые разновидности рака.

Какие 3 преимущества темного шоколада?

Успокаивающий эффект шоколада – это не просто предположение. Недавнее исследование показало, что люди, употреблявшие темный шоколад (85% какао) в течение трех недель, сообщили о меньшем негативном эффекте, чем контрольная группа.

Однако группа, употреблявшая шоколад из 70% какао, не имела такого же эффекта, что свидетельствует о том, что доза какао может играть определенную роль. Итак, если вы хотите поднять себе настроение, возможно вам повезет больше с темным шоколадом, чем с молочным.

Кроме того, темный шоколад богат такими важными минералами как железо, магний и фосфор. В интервью USA TODAY доктор Тревис Немков, ассистент профессора-исследователя по биохимии и молекулярной генетики в медицинском городке Аншутц Университета Колорадо, обсуждал важную роль железа в организме: “Железо имеет решающее значение для производства организмом гемоглобина, который является белком в белке. использует железо для транспортировки кислорода по всему телу”.

Какие продукты, богатые железом, есть в списке рекомендаций Немкова? “Источниками железа являются обогащенные зерновые культуры, красное мясо, птица, рыба, устрицы, почки, красная фасоль и чечевица, нут, помидоры, тофу, шпинат, темная листовая зелень, картофель, кешью и, что самое важное, темный шоколад (45-69% какао), – объяснил он.

Флаванолы в черном шоколаде также являются антиоксидантами, которые могут помочь предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Есть ли вред от употребления черного шоколада?

Как и в большинстве вещей, главное – умеренность. Шоколад калорийный, что с течением времени может привести к увеличению веса. Кроме того, в темном и молочном шоколаде может быть много сахара (хотя темный шоколад в этом плане лучше). Но употребление небольшого количества темного шоколада принесет больше пользы, чем риску.

Ранее мы писали, что шоколад является кислотной пищей и может вызвать или усугубить симптомы изжоги или кислотного рефлюкса. Чем слаще шоколад, тем сильнее он вызывает неприятные ощущения.

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