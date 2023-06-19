"Подростки избили военного из Бахмута" в Херсоне: что произошло на самом деле

По данным полиции, драка началась после того, как мужчина сделал детям замечание.

На днях в соцсетях распространили видео, на котором несколько подростков избивают мужчину – наносят поочередно удары ногами и руками. После ряда ударов мужчина упал на землю.

Автор видео утверждает, что жертвой нападающих является военнослужащий, приехавший в Херсон из Бахмута.

Как выяснил ТСН.ua, конфликт между 56-летним мужчиной и группой подростков действительно имел место в Херсоне, а произошел он в начале июня.

"Мужчина живет недалеко от того места, где произошел конфликт. Молодежь громко себя вела, после чего мужчина сделал замечания. Разгорелся конфликт, который перерос в драку. На следующий день мужчина обратился в полицию и к медикам. У него диагностировали легкие телесные повреждения", — рассказал в комментарии для ТСН.ua спикер полиции Херсонщины Андрей Кованый.

По словам Кованого, полиция уже начала уголовное производство. Установлено, что трое из наносивших удары пострадавшему – несовершеннолетние. Санкция статьи УК за нанесение легких телесных повреждений предусматривает наказание от штрафа 850 грн. до одного года исправительных работ.

Кроме того, полицейские отмечают, что жертва подростков не является военнослужащим.

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